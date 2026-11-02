Στη δική της εμπειρία από τη συνεργασία της με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αναφέρθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», με αφορμή τις σοβαρές αποκαλύψεις για απάτη που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας εξήγησε ότι είχε στηρίξει παλαιότερα την οργάνωση αναδημοσιεύοντας αναρτήσεις και stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρακινώντας παράλληλα τους ακολούθους της να συνδράμουν οικονομικά. Όπως διευκρίνισε, η επαφή της με τους υπευθύνους γινόταν αποκλειστικά μέσω γραπτών μηνυμάτων στην πλατφόρμα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή επαγγελματική σχέση μαζί τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε τον προβληματισμό της για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιες υποθέσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς οργανισμούς που επιτελούν πραγματικό έργο.

Αναφερόμενη στον τρόπο που στήριξε την «Παιδική Χαρά», δήλωσε: «Μου έχει συμβεί να βοηθήσω τον συγκεκριμένο οργανισμό, να προωθήσω τα post και τα stories και να προσπαθήσω να πείσω κι εγώ με τον τρόπο μου κόσμο να βοηθήσει επίσης και λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί όλο αυτό δυστυχώς μας κάνει να μην εμπιστευόμαστε κανέναν και τίποτα, το οποίο είναι τρομερά άδικο για τους οργανισμούς οι οποίοι κάνουν πραγματικά δουλειά. Αυτό είναι που με θλίβει, κάθε τι που πατάει πάνω σε ανθρώπινες παιδικές ψυχές και ασθένειες και είναι θεωρώ χυδαίο. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και λυπάμαι».

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Ο τρόπος με τον οποίο την είχαν προσεγγίσει

Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο την είχαν προσεγγίσει, εξήγησε ότι τα αιτήματα αφορούσαν στην αναδημοσίευση συγκεκριμένων αναρτήσεων με σκοπό την ενίσχυση της βοήθειας προς παιδιά που είχαν ανάγκη: «Μέσα από το Instagram μου έστελναν αν μπορούσα να προωθήσω κάποια δημοσιεύματα, κάποιες δημοσιεύσεις που έκαναν για να τις μάθει ο κόσμος και να βοηθήσουμε παραπάνω κάποια παιδάκια. Αυτό. Ενώ δεν είχα παραπάνω επικοινωνία μόνο μέσω Instagram».

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε ότι η πρόθεσή της ήταν να προσφέρει, ενώ δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για όσα έχουν γίνει γνωστά, σχολιάζοντας: «Δεν πειράζει, εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε με την καλή μας την καρδιά. Υπάρχει και το κάρμα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν δεν ξέρω πώς επιβιώνουν και πώς κοιμούνται το βράδυ».

Στελέχη του ελληνικού FBI στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι, μέσω μίας Μ.Κ.Ο., υφάρπαζαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών οι αδίστακτοι απατεώνες έπαιζαν με την τύχη αθώων παιδιών και τα χρήματα που έβαζαν στην τσέπη τα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που έκαναν δωρεές στη ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν βρίσκονται μία εφοπλίστρια που έδωσε 30.000 δολάρια ΗΠΑ, γνωστός τραγουδιστής που έδωσε περισσότερα από 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής που δώρισε περίπου 12.500 ευρώ, πολύ γνωστή τενίστρια που έδωσε 8.000 ευρώ, γνωστή παρουσιάστρια που κατέβαλε 1.570 ευρώ, καθώς και γνωστή influencer η οποία δώρισε περίπου 800 ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είναι ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με το πρόσωπό του να βρίσκεται στο επίκεντρο της σοβαρής αστυνομικής έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω φιλανθρωπικών δράσεων.

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