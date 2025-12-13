Μια ιδιαίτερη και αμφιλεγόμενη ανάρτηση έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο φαρμακοποιός δημοσίευσε μια AI δημιουργία που τον δείχνει να ποζάρει πλάι στον Παντελή Παντελίδη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του. Το μακροσκελές μήνυμα συμπαράστασης και θαυμασμού που έγραψε δεν στάθηκε αρκετό για να καταλαγιάσει τις αρνητικές αντιδράσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για ατυχές επικοινωνιακό εγχείρημα που θίγει τη μνήμη του εκλιπόντος.

Την ανάρτηση του Σπύρου Μαρτίκα σχολίασαν και στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, με την Ελένη Τσολάκη και τον Πέτρο Κωστόπουλο να ξεσπούν κατά του επιχειρηματία.

«Εγώ το είδα και έπαθα σοκ, μου σηκώθηκε η τρίχα. Έκανα ζουμ στη φωτογραφία και είπα “δεν μπορεί να βλέπω αυτό το πράγμα”», είπε αρχικά η Ελένη Τσολάκη.

Από την πλευρά του ο Πέτρος Κωστόπουλος πρόσθεσε: «Πάει καλά; Αυτό είναι κατάπτυστο. Από πού και ως πού οικειοποιείται τη φωτογραφία του ανθρώπου; Βλέπω να κυνηγάει τη δημοσιότητα με οποιονδήποτε τρόπο, αρνητικό, στραβό, ανάποδο. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι βαρεμένος. Είναι θλιβερό».

Να θυμίσουμε ότι ο Σπύρος Μαρτίκας έχει αναφέρει ότι υπήρξε θύμα οργανωμένης απάτης και έχει ισχυριστεί πως η ίδια ομάδα ανθρώπων φέρεται να είχε εμπλέξει και τον Παντελή Παντελίδη σε παράνομο τζόγο, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο τραγουδιστής έχασε μεγάλο χρηματικό ποσό λίγο πριν τον θάνατό του.

