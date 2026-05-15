Ένα έντονο ξέσπασμα κατά της Acun Medya παρακολουθήσαμε το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno», με την Ειρήνη Κολιδά να βγαίνει ζωντανά στον αέρα. Αφορμή για την οργισμένη της αντίδραση στάθηκε ο πρόσφατος, σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου στο reality επιβίωσης, γεγονός που ξύπνησε στη γυμνάστρια μνήμες από το δικό της σοκαριστικό τροχαίο στο Survivor 2017, όταν είχε υποστεί κάταγμα στα πλευρά.

«Μόλις άκουσα για τον Σταύρο, αυτό που σκέφτηκα ήταν ο δικός μου τραυματισμός. Το παιδί, βέβαια, έχει πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από μένα. Σε μένα, για τηλεοπτικούς λόγους, μου έβγαλαν τον ορό στο νοσοκομείο. Μας μετέφεραν με φορτηγάκι χωρίς ασφάλεια, χωρίς ζώνες. Το πιο τραγικό που είχα βιώσει ήταν πως όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχα μια λοίμωξη στο αίμα… Κι εκείνη τη μέρα μου είπαν ότι θα πρέπει να παρουσιαστώ κι εγώ στο συμβούλιο για να ανακοινώσουν το ατύχημα και ότι πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί για να καθησυχάσουν τον κόσμο ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Οι γιατροί επέμεναν ότι δεν πρέπει να βγει ο ορός, εγώ έκλαιγα, αγχώθηκα.

Όταν πήγα στο συμβούλιο, είπαν ότι είναι αντιτηλεοπτικό να φαίνεται ο ορός, προσπάθησαν να τον κρύψουν, αλλά δεν κρυβόταν και τελικά αποφάσισαν να τον βγάλουν. Μου είπε ο γιατρός της παραγωγής ότι στο νοσοκομείο θα μου δώσουν χάπι, αντί για ορό. Όταν πήγα εκεί, οι γιατροί δεν ήξεραν τίποτα, μου είπαν ότι δεν είχαν συνεννοηθεί με κανέναν. Από την παραγωγή δεν το σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, ήμουν έξαλλη. Μου είπαν ψέματα για να γίνει το γύρισμα, αδιαφόρησαν για την υγεία μου και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το γύρισμα», αποκάλυψε για πρώτη φορά η Ειρήνη Κολιδά.

govastiletto.gr -Ειρήνη Κολιδά: Απαντά σε όσους την κατηγόρησαν ότι αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της Δήμητρας Βαμβακούση