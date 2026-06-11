Η Ειρήνη Κολιδά μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στη σχέση που έχει με τον γιο της, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στην περιπέτεια που έζησε κατά τη συμμετοχή της στο Survivor 2017, η οποία οδήγησε στην αποχώρησή της από το παιχνίδι.

Αρχικά, η γνωστή γυμνάστρια αποκάλυψε πως η φετινή χρονιά δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη για την ίδια σε ό,τι αφορά την υγεία της, καθώς αντιμετώπισε αρκετά μυοσκελετικά προβλήματα. Παράλληλα, μίλησε με τρυφερά λόγια για τον γιο της, εξηγώντας πως οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια πολύ όμορφη σχέση και περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.

«Η χρονιά αυτή γενικότερα από θέματα υγείας δεν ήταν εύκολη. Έχω απελπιστεί αρκετές φορές φέτος ως προς τα μυοσκελετικά προβλήματα που βγάζω. Ο μικρός είναι καλά, έχει περάσει στο γυμνάσιο χωρίς θέματα και χωρίς να έχουμε μπει ακόμα σε εφηβεία σκληρή, ώστε να αναρωτιέμαι τι πρέπει να κάνω. Είμαστε πολύ νορμάλ και είναι και πολύ συζητήσιμος, όπως ήτανε πάντα. Νομίζω ότι είναι φίλος μου. Δεν είναι ότι δεν είναι σαν παιδί μου, περνάω τέλεια μαζί του. Και νομίζω και αυτός το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ειρήνη Κολιδά δεν έκρυψε, επίσης, πως διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι με τον σύντροφό της μοιράζονται κοινά όνειρα και σχέδια για το μέλλον. «Γενικότερα είμαι τόσο καλά στην προσωπική μου ζωή που ό,τι κάνω θέλω να το κάνω με τον σύντροφό μου. Και επειδή δίνει ο ένας έμπνευση στον άλλον, έχουμε αποφασίσει και οι δύο να κάνουμε διάφορα πράγματα, που ελπίζω κάποια στιγμή να βγούνε και παραέξω, να τα δείτε και εσείς και να χαρείτε μαζί μας», παραδέχθηκε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη συμμετοχή της στο πρώτο Survivor και στον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, ο οποίος την ανάγκασε να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης.

«Έφυγα λόγω του τραυματισμού. Είχα σπάσει τρία πλευρά και είχα και τρεις κήλες στον αυχένα. Δεν γινόταν να μείνω άλλο. Στη φάση που ήμουν στο νοσοκομείο, ερχόντουσαν και με βλέπανε. Δεν ήταν ουσιαστική η παρουσία τους εκεί, διότι δεν με βοήθησαν καθόλου σε σχέση με τη γλώσσα, που δεν μιλάγανε αγγλικά οι γιατροί και δεν ήξερα τι έχω, πώς το έχω και τα λοιπά. Για μένα δεν ήταν βοηθητικοί η αλήθεια είναι, ούτε όσο ήμουν στο νοσοκομείο, ούτε όταν επέστρεψα πίσω. Και σίγουρα υπάρχει πικρία του “επιστρέφω πίσω και δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο”», εξομολογήθηκε η Ειρήνη Κολιδά.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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