Η Ειρήνη Παπαδογεώργη, η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού μίλησε στο «Buongiorno» για την απώλεια της γιαγιάς της και την πρόσφατη εμφάνισή της στο Reunion της σειράς, «Παρά Πέντε» στο Mega.

«Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση. Έλειπε η γιαγιά μου, αλλά οι στιγμές αυτές μας χάρισαν πολύ έντονα συναισθήματα, πολύ όμορφα συναισθήματα», είπε αρχικά η Ειρήνη Παπαδογεώργη.

Στη συνέχεια, η εγγονή της ηθοποιού ανέφερε ότι πέρασαν 13 χρόνια από το θάνατό της, κάνοντας συχνά δημοσιεύσεις με βίντεο και φωτογραφίες της γιαγιάς της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eirini M. Papadogeorgi (@eirini.papadg)

«Μακάρι να μπορούσα να της μοιάσω σε ό,τι έχει καταφέρει. Γιατί πραγματικά ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν πολύ γλυκιά. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν μιλούσε άσχημα για κανένα. Με το χαμόγελο στα χείλη. Υπέροχη γιαγιά, υπέροχη μαμά», πρόσθεσε η Ειρήνη Παπαδογεώργη.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της γιαγιάς της με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η Ειρήνη Παπαδογεώργη ανέφερε: «Η γιαγιά μου με τον Γιώργο είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά γιατί μας… μας έφερε και πιο κοντά. Είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Λέγανε έτσι και προσωπικά πράγματα και ιστορίες. Και έτσι όπως ένιωθα και… ένιωσα με αυτό που μας διηγήθηκε στο Reunion… είχαν μια πολύ, πολύ σημαντική σχέση. Ήταν κοντά», είπε στο Mega η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού.

Η ηθοποιός Ειρήνη Κουμαριανού έφυγε από τη ζωή το 2013. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από το ρόλο της «Σόφης» στη σειρά «Παρά Πέντε» όπου μαζί με την Θεοπούλα (Έφη Παπαθεοδώρου) αποτέλεσαν ένα από τα πιο δημοφιλή δίδυμα.

govastiletto.gr – Ένας χρόνος σήμερα χωρίς την Ειρήνη Κουμαριανού – Το συγκινητικό μήνυμα του Γιώργου Καπουτζίδη στη “γιαγιά” του “Παρά πέντε”