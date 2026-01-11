Η Ειρήνη Νικολοπούλου έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται». Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Παπαδάκη και για την απώλειά του, η οποία σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Αρχικά, η Ειρήνη Νικολοπούλου δήλωσε: «O Γιώργος Παπαδάκης έκανε κάτι ακατόρθωτο. 34 χρόνια πρωινό, κάθε μέρα, στις 02:30 το πρωί. Έκανε κάτι βάρβαρο που τον έτρωγε σιγά σιγά. Λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε ο Γιώργος τόσο άδικα, που έφυγε πριν προλάβει να ζήσει».

Η ίδια πρόσθεσε: «Το “Καλημέρα Ελλάδα” του ταίριαζε πολύ, δεν νομίζω πως ταιριάζει σε κάποιον άλλον όσο ταίριαζε στον Γιώργο. Γιατί μπορούσε να είναι, αυτό που λένε πολλοί αυτές τις μέρες, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ναι, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας».

govastiletto.gr – Βαρύ πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου – Έφυγε από τη ζωή η αδελφή της