Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Ειρήνη Νικολοπούλου είπε το δικό της «αντίο» στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 103 ετών. Η γνωστή δημοσιογράφος αναπόλησε τη γνωριμία και τη βαθιά φιλία που τις συνέδεε, αναδεικνύοντας τους πρωτοποριακούς αγώνες της εκλιπούσας για τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια ξεχωριστή συνέντευξη που της είχε παραχωρήσει η Μαργαρίτα Παπανδρέου στο σπίτι της στο Καστρί, υπογραμμίζοντας την ιστορική της προσφορά στο φεμινιστικό κίνημα.

«Αντίο Μαργαρίτα! Σ’ ευχαριστώ! Πόσα πολλά μας έμαθες εμάς τις γυναίκες. Σε πόσους αγώνες φεμινιστικούς, ε ναι, έτσι τους ονομάζαμε τότε, κι ας ακούγαμε όσα δεν έπρεπε, ήσουν η πρωτοπόρος!», έγραψε.

H ανάμνηση από την επίσκεψή της στο σπίτι της στο Καστρί

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή της έχει η ανάμνηση από την επίσκεψή της στο σπίτι της οικογένειας στο Καστρί, όπου η Μαργαρίτα Παπανδρέου της επέτρεψε να καταγράψει με την κάμερα οικογενειακά άλμπουμ και προσωπικά κειμήλια.

«Είχα την τιμή να μου επιτρέψεις να μπω με κάμερα στην οικία του Γέρου της Δημοκρατίας και μετέπειτα δική σου και του Ανδρέα στο Καστρί», σημείωσε, περιγράφοντας με χιούμορ τον ενθουσιασμό της μπροστά στο οικογενειακό υλικό.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ακόμη στους κοινούς τους αγώνες, θυμίζοντας πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, ενώ η ίδια δημιούργησε λίγα χρόνια αργότερα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελληνίδων Δημοσιογράφων.

Κλείνοντας, έγραψε: «Σε αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση Μαργαρίτα Παπανδρέου, ήσουν σπουδαία γυναίκα και αγαπημένη φίλη επί σειρά ετών».

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου Μαργαρίτα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και βαθύ σεβασμό», κατέληξε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ειρήνη Νικολοπούλου (@irenenikolopoulou)

govastiletto.gr -Βαρύ πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου