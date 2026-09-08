Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, το θέατρο του Λυκαβηττού υποδέχτηκε πλήθος θεατών για την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, ανάμεσα στους οποίους ήταν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η παράσταση φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Νίκου Καραθάνου, ο οποίος ανέλαβε και τη συνολική καλλιτεχνική σύλληψη, ενώ τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν και αρκετοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό πριν παρακολουθήσουν την παράσταση.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Πηγή: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ