«Είσαι εμετός»: Η νικήτρια του My Style Rocks, Σοφία Χριστοδούλου δέχτηκε λεκτική επίθεση για τα κιλά της

Το μοντέλο έγραψε, σε μια μακροσκελή ανάρτηση, τα εξής: «Σήμερα μια άγνωστη γυναίκα με σταμάτησε στον δρόμο για να μου σχολιάσει το σώμα μου.Έβγαλα τα ακουστικά, την κοίταξα, δεν απάντησα και έφυγα, έκατσα πέντε λεπτά και έκλαιγα. Πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο γιατί πραγματικά με διέλυσε αυτό που άκουσα.Και μετά σκέφτηκα κάτι πολύ απλό: γιατί να το αφήσω έτσι;

Γιατί να πρέπει πάντα να καταπίνουμε τέτοιες συμπεριφορές για να θεωρούμαστε “ώριμοι”;Γιατί να πρέπει να μη μιλάμε όταν κάποιος μας κάνει χάλια;

«Άνθρωποι σαν κι αυτή πραγματικά πιστεύουν ότι δεν έκαναν τίποτα κακό».

Γύρισα πίσω και τη ρώτησα με ποιο δικαίωμα θεωρεί ότι μπορεί να σταματάει έναν άγνωστο στον δρόμο και να σχολιάζει το σώμα του.Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι άνθρωποι σαν κι αυτή πραγματικά πιστεύουν ότι δεν έκαναν τίποτα κακό. Ότι είναι “ένα σχόλιο”. Ότι “σιγά τι είπα”.

Αυτό το post πάει σε όλους εσάς που νιώθετε άνετα να σχολιάζετε σώματα.Σε όλους εσάς που γράφετε comments κάτω από βίντεο και φωτογραφίες λες και ο άλλος δεν θα τα διαβάσει ποτέ.Σε όλους εσάς που νομίζετε ότι έχετε δικαίωμα να λέτε σε κάποιον “είσαι πολύ αδύνατη”, “πάχυνες”, “έγινες έτσι”, “έγινες αλλιώς”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Christodoulou (@sofiachristodoulou_)

govastiletto.gr – Η Σοφία Χριστοδούλου είναι η νικήτρια του My Style Rocks – Φόρεσε το στέμμα και κέρδισε τις 30.000 ευρώ