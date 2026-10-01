Με χιούμορ επέλεξε να απαντήσει η Μπέττυ Μαγγίρα στον Περικλή Κονδυλάτο, μετά τα σχόλια που έκανε ο σχεδιαστής για την παρουσία της στον νέο κύκλο του GNTM και το παρελθόν της στον χώρο του modeling.

Συγκεκριμένα, ο Περικλής Κονδυλάτος δήλωσε μεταξύ άλλων, πως η παρουσιάστρια δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα, ενώ αναφέρθηκε και στα χρόνια που είχε ασχοληθεί με το modeling, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του modeling ήταν πολύ λίγα, και το 1821».

Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν άφησε ασχολίαστη την ατάκα, αλλά αντί να δώσει συνέχεια με μία αιχμηρή απάντηση, προτίμησε να επιστρατεύσει το χιούμορ της μέσα από τα social media.

Αρχικά, δημοσίευσε σε Instagram Story τον τίτλο που αναφερόταν στις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου και έγραψε με νόημα: «Δίκιο έχει…… Ιδού και η απόδειξη!».

Λίγο αργότερα, μάλιστα, έκανε το επόμενο βήμα και έδωσε τη δική της… εικαστική εκδοχή για τη φράση «το 1821».

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε μια εικόνα στην οποία παρουσιάζεται ως μοντέλο του 1821, να περπατά σε πασαρέλα μπροστά από ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821», φορώντας την ελληνική παραδοσιακή φορεσιά.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπέττυ Μαγγίρα μετέτρεψε το σχόλιο του σχεδιαστή σε αφορμή για αυτοσαρκασμό, δίνοντας μια χιουμοριστική απάντηση χωρίς να οδηγήσει την κατάσταση σε δημόσια κόντρα.

Govastiletto.gr – Μπέττυ Μαγγίρα για Σταυρούλα στο GNTM: «Μπορεί να είναι και το The Next Top Model»