Σε πένθος βυθίστηκε η Μελίνα Κόντη μετά την απώλεια ενός από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η γνωστή ηθοποιός γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον θάνατο της πολυαγαπημένης της γιαγιάς, αποχαιρετώντας την με ένα συγκινητικό μήνυμα που ξεδιπλώνει το ιδιαίτερο δέσιμο που τις έδενε.

Στη γεμάτη συναίσθημα ανάρτησή της, η Μελίνα Κόντη περιέγραψε τη γιαγιά της ως μια γυναίκα με σπάνια φινέτσα, χιούμορ και δυναμική προσωπικότητα, που έτρεφε μεγάλη αγάπη για την ποίηση και τα λουλούδια.

Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

«Η γιαγιά μου ήταν πανέμορφη και πολύ αστεία. Η γιαγιά μου είχε τελειώσει το δημοτικό κι όμως ήταν ποιήτρια, σπουδαία ποιήτρια. Έγραφε αριστουργήματα κι είχε καημό τα ορθογραφικά. Ήταν πάντα χτενισμένη και φορούσε πάντα τακούνια. Η γιαγιά μου έσπαγε το ποδαράκι της σε κάθε φωτογραφία. Είχε χάρη μοναδική, σε όλα. Η γιαγιά μου ήθελε να γίνει ηθοποιός αλλά δεν την άφησαν.

Οι φίλοι του αδερφού μου όταν τους καλούσε σε πάρτι του έλεγαν: «θα είναι κι η γιαγιά σου;» γιατί ήταν συναρπαστικό να είσαι με τη γιαγιά μου. Είχε πολλές ιστορίες και σκαρφιζόταν άλλες τόσες. Αγαπούσε τα λουλούδια και είχε πάντα κήπους. Τα ταίριαζε όλα, ακόμα και τις φωτογραφίες μου με τα μαξιλάρια. Ήταν νοικοκυρά, ήταν αυτάρκης και πολύ περήφανη. Είχε γνώμη πολιτική, κοινωνική και πάνω από όλα, ψυχική.

Το πόσο μας αγαπούσε ίσως μόνο εκείνη να μπορούσε να το χωρέσει σε λέξεις. Την λάτρευα. Κι όλοι μας λένε ζωή σε σας. Η Ζωή δεν είναι σε μας, η Ζωή έφυγε. Εκείνη ήταν έτοιμη, εμείς δεν ήμασταν. Κι ούτε θα ήμασταν ποτέ. Γιαγιάκα ελπίζω εκεί που πήγες να μοσχοβολάει βασιλικό και δυόσμο, όπως ονειρευόσουν», έγραψε η Μελίνα Κόντη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina Konti (@melina.kd)

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