Μια σημαντική αστρολογική συγκυρία κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου 2026, καθώς πραγματοποιείται ολική έκλειψη Ηλίου στον Λέοντα.

Για την αστρολογία, οι εκλείψεις συνδέονται συχνά με περιόδους έντονων εξελίξεων, κατά τις οποίες μπορεί να προκύψουν νέα δεδομένα, αποφάσεις και αλλαγές που επηρεάζουν την πορεία των επόμενων μηνών.

Η έκλειψη συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη και πραγματοποιείται στις 20 μοίρες του Λέοντα.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο, σύμφωνα με την αστρολογική προσέγγιση, ενισχύει την ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα και μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να επανεξετάσουμε στόχους, σχέδια και επιλογές που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα.

Ο Λέων συνδέεται με την αυτοέκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη να διεκδικούμε τη θέση που μας αναλογεί.

Έτσι, το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την προσωπική ταυτότητα και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας.

Ωστόσο, η επίδραση της έκλειψης δεν θεωρείται ίδια για όλα τα ζώδια. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται για τον Ταύρο, τον Λέοντα, τον Σκορπιό και τον Υδροχόο, τα τέσσερα σταθερά ζώδια του ζωδιακού κύκλου.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Ταύρος:

Οι εξελίξεις στρέφονται κυρίως γύρω από το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σας ασφάλεια. Αλλαγές στον χώρο διαμονής, μια σημαντική οικογενειακή απόφαση ή η ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τι σημαίνει για εσάς σταθερότητα μπορεί να σας οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο.

Λέων:

Η έκλειψη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για εσάς. Η εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας, οι προσωπικές σας επιδιώξεις και ο τρόπος με τον οποίο θέλετε να σας βλέπουν οι άλλοι μπαίνουν σε διαδικασία επανεξέτασης. Δεν αποκλείεται να ανοίξει ένας εντελώς νέος κύκλος στην προσωπική σας ζωή.

Σκορπιός:

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην επαγγελματική σας πορεία. Νέες ευκαιρίες, αλλαγές στον χώρο εργασίας ή εξελίξεις που αυξάνουν την αναγνωρισιμότητά σας μπορεί να κάνουν την παρουσία σας πιο έντονη. Μαζί με την πρόοδο, όμως, ενδέχεται να έρθουν και αυξημένες ευθύνες, καλώντας σας να αποφασίσετε ποιοι είναι πραγματικά οι επαγγελματικοί σας στόχοι.

Υδροχόος:

Οι προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Κάποια σχέση μπορεί να εξελιχθεί και να περάσει σε ένα πιο ουσιαστικό στάδιο, ενώ άλλες καταστάσεις ίσως σας οδηγήσουν να επαναπροσδιορίσετε τα όριά σας. Το ζητούμενο είναι να γίνει πιο ξεκάθαρο τι περιμένετε από τους ανθρώπους που επιλέγετε να έχετε δίπλα σας.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης

Η ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα η σκιά της να πέφτει πάνω στην επιφάνεια της Γης.

Στην περίπτωση της ολικότητας, η Σελήνη καλύπτει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Για λίγα λεπτά, το φως της ημέρας περιορίζεται αισθητά και το τοπίο αποκτά την εικόνα ενός σύντομου λυκόφωτος. Παράλληλα, μπορεί να παρατηρηθεί πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι σκιές στο έδαφος παίρνουν διαφορετική μορφή. Ακόμη και ορισμένα ζώα ενδέχεται να αντιδράσουν στην ξαφνική αλλαγή του φωτισμού σαν να έχει νυχτώσει.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του φαινομένου είναι το γεγονός ότι, παρά τη μεγάλη διαφορά στο πραγματικό μέγεθος του Ήλιου και της Σελήνης, τα δύο ουράνια σώματα φαίνονται από τη Γη να έχουν σχεδόν ίδιο φαινόμενο μέγεθος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, αλλά βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές πιο μακριά από τη Γη. Έτσι, όταν η ευθυγράμμιση είναι ιδανική, η Σελήνη μπορεί να κρύψει πλήρως τον Ήλιο, αφήνοντας ορατό γύρω της το ηλιακό στέμμα.

Οι περιοχές από τις οποίες θα περάσει το «μονοπάτι της ολικότητας»

Η ολική φάση της έκλειψης θα ξεκινήσει από απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Ρωσίας και στη συνέχεια η σκιά της Σελήνης θα κινηθεί προς τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό τμήμα της Πορτογαλίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ισπανία, όπου η ζώνη ολικότητας θα διασχίσει αρκετές περιοχές, από τα βόρεια της χώρας έως τη Μαγιόρκα. Πρόκειται για μια διαδρομή που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά το σπάνιο φαινόμενο.

Αντίθετα, η μερική έκλειψη θα είναι ορατή από πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης, περιοχές του Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και τμήματα της βορειοδυτικής Αφρικής.

Η 12η Αυγούστου αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει μια ξεχωριστή ημερομηνία για τους λάτρεις της αστρονομίας, καθώς η ολική έκλειψη θα προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον ουρανό.

Govastiletto.gr – Ερμής στον Λέοντα από 09/08/2026 – 25/08/2026: Πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια;