Σε μια σημαντική αγορά ακινήτου στη Νέα Υόρκη προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με διεθνή και εγχώρια δημοσιεύματα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA φέρεται να είναι ο νέος ιδιοκτήτης συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, δαπανώντας 14,1 εκατομμύρια δολάρια, την ίδια στιγμή που το όνομά του πρωταγωνιστεί σε μεταγραφικά σενάρια για την ομάδα των Knicks.

Η διαδικασία μάλιστα της αγοραπωλησίας φέρεται να ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, ολοκληρώθηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη για τη συγκεκριμένη επένδυση.

Η Super Κατερίνα και η ρεπόρτερ, Ελισάβετ Οικονόμου αποκάλυψε κα την ενόχληση του διεθνούς φήμης Έλληνα μπασκετμπολίστα για τα σενάρια που συνδέουν την εν λόγω επένδυση με πιθανή μεταγραφή του σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, άτομα από το στενό του φιλικό περιβάλλον διαψεύδουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας από το Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Προσπαθούν να δείξουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει μεταγραφή ως παίκτης σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουν ότι αγοράζει ακίνητα στη Νέα Υόρκη. Τα δημοσιεύματα που μιλούν για την αγορά πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν και κάνουν λόγο για τη νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη, δεν ισχύουν» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον του Έλληνα μπασκετμπολίστα.

govastiletto.gr -«Βλέπει» Νικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο; Η επενδυτική κίνηση-φωτιά που φούντωσε τις φήμες!