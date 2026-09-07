Δεν μπόρεσε να κρύψει την ενόχλησή του ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του, με σχετικά βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο του TikTok και να απεικονίζουν τον τραγουδιστή να κάνει αυστηρές υποδείξεις στους συνεργάτες του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Λαμία, στο στάδιο «Αθανάσιος Διάκος». Όπως αποτυπώθηκε σε πλάνα που κατέγραψε το κοινό, ο καλλιτέχνης, χωρίς να διακόψει ούτε στιγμή την ερμηνεία του στο τραγούδι «Κοίτα να μαθαίνεις», εξέφρασε τον εκνευρισμό του δίνοντας έντονες οδηγίες με νοήματα προς την ομάδα παραγωγής.

«Κλείστε το», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, ωστόσο δεν γίνεται αντιληπτό τι ακριβώς προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

Δείτε βίντεο

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναρτήθηκε στο TikTok με τη χιουμοριστική λεζάντα «Δεν νευριάζω ποτέ γενικά» και πολύ γρήγορα άρχισε να αναπαράγεται στα social media.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε τον εκνευρισμό του Νίκου Οικονομόπουλου, ούτε σε ποιον συγκεκριμένα απευθυνόταν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τοπικά μέσα περιέγραψαν μια ιδιαίτερα θερμή βραδιά, με το κοινό να τραγουδά μαζί του τις μεγάλες επιτυχίες του

govastiletto.gr – Νίκος Οικονομόπουλος: Τα νυχτοπερπατήματα του τραγουδιστή στα Ματογιάννια