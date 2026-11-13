Τη στάση του Λάκη Λαζόπουλου να αποσύρει τη συμμετοχή του από την παρουσίαση της πρωτοχρονιάτικης γιορτής του Δήμου Αθηναίων σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, στον αέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Παρά το γεγονός ότι ο γνωστός δημιουργός τού έχει ασκήσει κατά καιρούς δριμεία κριτική μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο παρουσιαστής επέλεξε να τον στηρίξει δημόσια. Χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον τρόπο με τον οποίο τον έχει αντιμετωπίσει τηλεοπτικά ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε πως, πέρα από τις προσωπικές τους διαφωνίες, πιστεύει ότι ο ηθοποιός και σατιρικός δημιουργός θα αποτελούσε εξαιρετική επιλογή για τη βραδιά.

Με αφορμή, λοιπόν, τη συζήτηση γύρω από το ποιος θα αναλάβει να υποδεχτεί το 2027 στην κεντρική εκδήλωση της πρωτεύουσας, ο παρουσιαστής τόνισε πως ο Λάκης Λαζόπουλος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να φέρει εις πέρας με επιτυχία αυτόν τον ρόλο.

«Εδώ είμαι με τον Λαζόπουλο. Παρόλο που πολλές φορές η κριτική που μου κάνει είναι αλητεία και όχι κριτική, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και θεωρώ ότι θα ήταν μια χαρά για την αλλαγή της χρονιάς. Λίγος μας πέφτει;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Γιατί αποσύρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος από την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάκης Λαζόπουλος ανακοίνωσε μέσα από το τελευταίο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA ότι δεν πρόκειται τελικά να αναλάβει την παρουσίαση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης του Δήμου Αθηναίων. Όπως αποκάλυψε, είχε έρθει από νωρίς σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκειμένου να οργανώσει τη βραδιά υποδοχής του 2027.

«Να μην ξεχάσω να σας πω ότι φέτος, επειδή πέρσι δεν πρόλαβα τέλος πάντων, συνεννοήθηκα πολύ νωρίς με τον δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Δούκα, να παρουσιάσω εγώ και να οργανώσω τη βραδιά Πρωτοχρονιάς και να περάσουμε μαζί το ’27», ανέφερε αρχικά.

Ωστόσο, στη συνέχεια εξήγησε ότι τα δεδομένα άλλαξαν και πως τελικά η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική του συμμετοχή.

«Καθίστε, δεν τελείωσα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα για το τι έγινε, πώς τελικά. Αλλά τελικά τη βραδιά δεν θα δείτε εμένα, θα δείτε από τον ΣΚΑΪ, με πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Τους χαίρομαι και τους αγαπώ και εκτιμώ πάντα τους καλλιτέχνες. Αυτό είναι δεδομένο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, οι καλλιτέχνες στους οποίους αναφέρθηκε είναι οι κριτές του «The Voice». Ο Λάκης Λαζόπουλος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης και οι συνεννοήσεις που απαιτούνταν ενδέχεται να δημιούργησαν δυσκολίες στην υλοποίηση της αρχικής συμφωνίας.

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