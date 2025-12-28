Μια ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή έζησαν όσοι είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ του Σαββάτου έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αποφάσισε να κάνει μια απρόσμενη κίνηση, βγαίνοντας από τον χώρο για να χαιρετήσει προσωπικά το κοινό που περίμενε υπομονετικά στην είσοδο.

Οι θαυμαστές του, που είχαν σχηματίσει ουρές περιμένοντας να απολαύσουν το πρόγραμμά του, είδαν τον Γιώργο Μαζωνάκη να πλησιάζει, να τους δίνει ευχές και να τους χαιρετά έναν προς έναν.

Με αυτή την κίνηση, ο καλλιτέχνης θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη του για τη διαρκή στήριξη και αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο τραγουδιστής είχε δημοσιεύσει και ένα βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο εξέφρασε δημόσια το «ευχαριστώ» του, αναφερόμενος στη δύσκολη χρονιά που πέρασε.

Όπως τόνισε, ήταν μια περίοδος έντονης δοκιμασίας, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει πόσο σημαντικό είναι για εκείνον ότι κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζει μοναδικές στιγμές πάνω στη σκηνή χάρη στο κοινό του.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, αρχικά λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του Βάσω για οικονομικά ζητήματα, που οδήγησε σε ρήξη με την οικογένειά του. Στη συνέχεια, βρέθηκε στο επίκεντρο των Μέσων εξαιτίας της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο και της κλιμάκωσης της οικογενειακής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του από 21χρονο για ασέλγεια, ενώ ο ίδιος έχει κινηθεί νομικά κατά επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου, καταγγέλλοντας απόπειρα εκβιασμού.

