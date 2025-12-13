Άρωμα Ανατολής έφερε στο πλατό του GNTM η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία συμμετείχε ως guest στη νέα δοκιμασία φωτογράφισης. Η γνωστή επιχειρηματίας έκανε μια άκρως εντυπωσιακή είσοδο σε ένα σκηνικό που θύμιζε παλάτι, με την ίδια να δηλώνει πως νιώθει σαν να βρίσκεται στο Ταζ Μαχάλ. Τα μοντέλα κλήθηκαν να ποζάρουν χρησιμοποιώντας τα χαλιά της ως δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Ωστόσο, η φωτογράφιση είχε και ένα ακόμα ζητούμενο, αφού τα μοντέλα έπρεπε επίσης να ποζάρουν μόνο με κοσμήματα.

«Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο περιβάλλοντας χώρος. Εδώ μέσα νιώθω σαν να είμαι σε ένα Ανατολίτικο παλάτι, με όλα τα χειροποίητα χαλιά που έχουμε εδώ πέρα που έχουμε φέρει από κάθε γωνιά της Ανατολής», είπε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής της τελευταίας δοκιμασίας, έδωσε τα πιο βαριά χαλιά στους συμπαίκτες που ήθελε να δυσκολέψει, ενώ για τον εαυτό του κράτησε το πιο ελαφρύ.

Κινούμενος με στρατηγική επέλεξε το πιο μεγάλο και βαρύ χαλί για την Ειρήνη και το αμέσως επόμενο για την Ξένια. Από την άλλη, τα πιο μικρά χαλιά τα μοίρασε ανάμεσα στη Μιχαέλα, τη Ραφαηλία και τον Γιώργο.

