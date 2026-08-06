Η Έφη Κωστάκη, η Έλλη Αγγελιδάκη, η Μαρία Χέλιου, η Σπυριδούλα Τριάντου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η Σοφία Τσαλαπάτη, η Ειρήνη Χατζηγιάννη και η Ελεάνα Ακριώτη έδωσαν στη βραδιά μια ξεχωριστή νότα, με το τραπέζι τους να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων.

Και αυτό γιατί τα κορίτσια είχαν καιρό να συναντηθούν όλες μαζί και έτσι διασκέδασαν με την ψυχή τους! Λίγο αργότερα στην παρέα τους προστέθηκε και ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας.

Ο χορός ξεκίνησε από νωρίς στο κατάμεστο «Ελλάδος Εικόνες», αφού το πρόγραμμα είναι κεφάτο, με πολύ αγαπημένα τραγούδια! Όταν ο Κώστας Καραφώτης έκανε την εμφάνισή του, τον αποθέωσαν πετώντας του λουλούδια, με τον ταλαντούχο καλλιτέχνη να τις χαιρετά και να τους αφιερώνει τραγούδια.

Λίγο αργότερα ξεκίνησαν και οι χοροί, με την Έλλη Αγγελιδάκη να δίνει το… σύνθημα. Η Μαρία Χέλιου τράβηξε όλα τα βλέμματα με το τσιφτετέλι της και το κέφι ήταν αμείωτο.

Η παρέα έμεινε μέχρι το φινάλε και μετά φωτογραφήθηκαν με τον Καραφώτη, δίνοντάς του συγχαρητήρια για την υπέροχη βραδιά που τους χάρισε.

Ιωάννα Παλιοσπύρου-Μαρία Χέλιου-Κώστας Καραφώτης-Έφη Κωστάκη-Έλλη Αγγελιδάκη

Σοφία Τσαλαπάτη-Μαρία Χέλιου

Σπυριδούλα Τριάντου-Μαρία Χέλιου-Έλλη Αγγελιδάκη-Ιωάννα Παλιοσπύρου

Έφη Κωστάκη, Έλλη Αγγελιδάκη, Ιωάννα Παλιοσπύρου

Έλλη Αγγελιδάκη, Κώστας Καραφώτης, Έφη Κωστάκη

Αλέξης Μίχας, Έλλη Αγγελιδάκη, Ιωάννα Παλιοσπύρου

Σοφία Τσαλαπάτη, Σπυριδούλα Τριάντου