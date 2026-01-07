Χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα ξεκίνησε “Το Πρωινό” την Τετάρτη 7/1. Ο Τάσος Τεργιάκης ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό πως μια ξαφνική αδιαθεσία ανάγκασε τον παρουσιαστή να παραμείνει στο σπίτι, αφήνοντας κενή τη θέση του στο πλατό του ΑΝΤ1.

«Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι κάτι σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας, φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί», ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τεργιάκης για τον Γιώργο Λιάγκα.

Η «σπόντα» του Λιάγκα στη χθεσινή εκπομπή

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας κατά την διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1, απευθυνόμενος στο ίδιο το κανάλι πέταξε μία σπόντα.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής με αφορμή το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή από το εορταστικό επεισόδιο στο οποίο βρίσκονταν όλοι οι συνεργάτες μαζί, έκανε τον δικό του σχολιασμό αφήνοντας πολλά υπονοούμενα.

«Να και ο Γρηγόρης, να και η Μαρία… Ήταν τότε που βγαίναμε όλοι μαζί, δεν υπήρχαν αποκλεισμοί. Λέγαμε ο ΑΝΤ1 κάνει εκπομπή και ερχόντουσαν όλοι οι παρουσιαστές. Όχι όπως τώρα, που κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2. Εντάξει ρε Χρύσα, τι πάμε τώρα;» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας όταν προβλήθηκε το απόσπασμα από το εορταστικό επεισοδίου του Πρωινού όπου ήταν και ο Γιώργος Παπαδάκης, με τον ίδιο να συνεχίζει λέγοντας: «Να τα λέμε κι αυτά, δεν κατάλαβα… Άμα δεν με θέλουν, ας με διώξουν. Δεν θα λέω τη γνώμη μου; Σε παρακαλώ πολύ! Αν εσύ έχεις άλλη γνώμη, πες την εκεί που πρέπει. Σε μένα μην τη λες. Τότε μαζευόμασταν όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς» τόνισε ο παρουσιαστής.

