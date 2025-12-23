Τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Στέφανο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης, στον απόηχο της μήνυσης που κατέθεσε ο ίδιος κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια. Η επιχείρηση, μέσω επίσημης τοποθέτησης, υπογράμμισε ότι σέβεται απόλυτα τόσο το τεκμήριο της αθωότητας όσο και το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι η απομάκρυνση του τραγουδιστή κρίθηκε αναγκαία αποκλειστικά για την προστασία της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος.

Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητα, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες.

Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από τη ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιων των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου.

Κάτω από την ανάρτηση του μαγαζιού, ο Στέφανος Παπαδόπουλος σχολίασε: «Καλή σεζόν».

