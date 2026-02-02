Ο Gio Kay που κατάφερε να κάνει «θόρυβο» με την παρουσία του στο Survivor τελικά αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λιανός ανέφερε πως είχε μια συζήτηση με τον Gio Kay, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει.

«Θα γυρίσω πολλές μέρες πίσω και θα πω πως είδα έναν χαρακτήρα να μπαίνει στο Survivor, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου για το πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Με διέψευσε σε ό,τι είχα στο μυαλό μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

«Είχαμε μια κουβέντα πριν αρχίσει το συμβούλιο. Άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελε να πει, κατάλαβα πώς νιώθει, μίλησε και με τα άτομα της παραγωγής (…) Είχε έναν τραυματισμό ο οποίος έφερε έναν παλαιότερο τραυματισμό που είχε να κάνει με το γόνατό του», πρόσθεσε για τον Gio Kay ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

«Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο Survivor γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του…Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής για την απόφαση του Gio Kay να μείνει εκτός παιχνιδιού.

Τι είπε ο Gio Kay κατά την αποχώρησή του

«Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», είπε ο Gio Kay κατά την αποχώρησή του από το Survivor.

