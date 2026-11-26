Τη δική της αινιγματική αντίδραση εξέφρασε μέσα από το Instagram η Ελεονώρα Μελέτη, σχολιάζοντας έμμεσα την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία μονοπωλεί το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής επέλεξε να δημοσιεύσει ένα σύντομο story στο οποίο έγραψε: «Έλα καλέ. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Υπάρχει και χειρότερος».

Δεν έδωσε, ωστόσο, περαιτέρω διευκρινίσεις ούτε αναφέρθηκε ονομαστικά στους δύο δημοσιογράφους, αφήνοντας ανοιχτό το τι ακριβώς αφορούσε το σχόλιό της. Η ανάρτηση έγινε ενώ το βίντεο από την αντιπαράθεση των δύο συνεργατών του OPEN είχε ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Το μήνυμα της Ελεονώρας Μελέτη έρχεται σε συνέχεια όσων είχε περιγράψει σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου, στην εκπομπή “The Room”. Τότε, η ίδια είχε αναφερθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της επαγγελματικής της διαδρομής, κάνοντας λόγο για περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού, τα οποία, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχαν επηρεάσει τόσο την ίδια όσο και συνεργάτες της.

govastiletto.gr -Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησαν ανοιχτά για τον καβγά τους και τη διαρροή του βίντεο