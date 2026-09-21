Την αναβολή της προγραμματισμένης για το ερχόμενο Σάββατο συναυλίας του στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε ο Σταμάτης Σπανουδάκης, αποκαλύπτοντας πως υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο γνωστός συνθέτης εξήγησε ότι το περιπέτεια αυτή της υγείας του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο χέρι, ενώ ζήτησε συγγνώμη από το κοινό που περίμενε την εμφανισή του και, φανερά συγκινημένος, υποσχέθηκε πως θα επανέλθει σύντομα στη σκηνή:

«Σας μιλάω γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου, ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο όπως και όλοι οι μουσικοί μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό, τους πουλάω. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις μην πάθω και κανένα άλλο. Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα και λοιπά για τουλάχιστον δύο μήνες.

Τέλος πάντων ήθελα να είμαι εκεί, το καταλαβαίνετε. Δύο χρόνια ασχολούμαι με την μουσική και την οργάνωση του Μεσολογγίου. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Απλώς ο εκνευρισμός, οι πολλές συνεννοήσεις, πράγματα που ναι μεν τα κάνω εγώ πάντα που δεν μου πάνε φαίνεται, κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε.

Ναι είναι καλά ο οργανισμός, να είναι καλά και όλα. Και πάνω από όλα δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες, έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού, για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι -δεν κάνω τον Άγιο ή τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση- “Σταμάτη κάτσε στα αυγά σου και γράψε μας μουσική, για αυτό σε έφερα εδώ”. Αυτό και θα κάνω. Είναι κάτι που το κάνω μόνος μου με τόση χαρά και τόση ηρεμία.

Πάλι χίλια συγγνώμη. Και να μπορούσα να έρθω και χωρίς να παίξω αλλά τι να κάνω; Δεν έρχεστε εκεί να ακούσετε μόνο τη μουσική και να με δείτε σε καλή φόρμα και να λέω αυτά που λέω. Χίλια συγγνώμη χάνω λίγο τα λόγια μου αλλά δεν έχει πάθει τίποτα το υπόλοιπο πρόσωπο ή σώμα, μόνο τα δάχτυλα.

Ευχαριστώ που με ακούτε. Ευχαριστώ και πάλι για όσους κατανοούν ότι δεν είναι κάποιο τρικ. Ευχαριστώ, συγγνώμη γιατί ταλαιπωρηθήκατε, κλείσατε ξενοδοχεία. Πολλά φιλιά και πολλή αγάπη».

Στο πλευρό του Σταμάτη Σπανουδάκη η Ρούλα Κορομηλά

Στο πλευρό του Σταμάτη Σπανουδάκη βρίσκεται η Ρούλα Κορομηλά, μετά την αποκάλυψη του γνωστού συνθέτη ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη συναυλία του στο Μεσολόγγι. Η παρουσιάστρια, που διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια στενή φιλική σχέση μαζί του, αναδημοσίευσε το βίντεο με το οποίο ο ίδιος ενημέρωσε το κοινό για την κατάσταση της υγείας του και έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης.

«Αναδημοσιεύω το μήνυμα του Σταμάτη επειδή ξέρετε την στενή μας σχέση και για να μαθαίνετε απευθείας από τον ίδιο τα νέα. Αγαπημένε μου, αυτό που προέχει είναι η υγεία σου. Οι προσευχές και η αγάπη μας κοντά σου. Η μουσική σου θα μας περιμένει… Γρήγορη επιστροφή σε ό,τι αγαπάς», έγραψε χαρακτηριστικά σε story της.

Η φιλία της Ρούλας Κορομηλά με τον Σταμάτη Σπανουδάκη μετρά αρκετές δεκαετίες. Ο συνθέτης έχει βρεθεί πολλές φορές στις εκπομπές της παρουσιάστριας, από την εποχή του «Bravo» μέχρι και το «Σπίτι με το MEGA», ενώ οι δυο τους έχουν μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης έχει αναφερθεί κατά καιρούς με λόγια ευγνωμοσύνης στη Ρούλα Κορομηλά και στη στήριξη που, όπως έχει πει, του προσέφερε σε δύσκολες στιγμές της ζωής και της επαγγελματικής του διαδρομής.

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