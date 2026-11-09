Ελεάνα Ανδρεούδη: Η διεθνής πρίμα μπαλαρίνα παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Μάρκο Σιγάλα στη Βενετία

Η Ελεάνα Ανδρεούδη και ο Μάρκος Σιγάλας άνοιξαν ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της κοινής ζωής τους, και επέλεξαν τη μαγευτική Βενετία για να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης. Η πόλη των καναλιών και του ρομαντισμού αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την ημέρα του γάμου τους.

Η Ελεάνα Ανδρεούδη και ο Μάρκος Σιγάλας αποφάσισαν, έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, να ενώσουν τις ζωές τους σε ένα τόπο που μοιάζει βγαλμένος από κινηματογραφική σκηνή. Αυτή η ημέρα σηματοδότησε την αρχή της έγγαμης ζωής τους, με τη Βενετία να γίνεται το σκηνικό μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σχέσης τους.

Οι δυο τους επέλεξαν την ιταλική πόλη, γνωστή για τη μοναδική ατμόσφαιρα και τη διαχρονική γοητεία της, προκειμένου να επισφραγίσουν την αγάπη τους και να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή.

Με φόντο τα γραφικά κανάλια, τα ιστορικά κτίρια και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της Βενετίας, η πόλη αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για αυτή την ξεχωριστή περίσταση. Η επιλογή του προορισμού έδωσε στον γάμο ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την κομψότητα με τον ρομαντισμό.

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Η Ελεάνα Ανδρεούδη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον απαιτητικό κόσμο του κλασικού μπαλέτου, αποκτώντας σημαντική παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.

Ο Μάρκος Σιγάλας, από την άλλη, είναι μηχανικός και ιδρυτής της EDIT Automation, μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στους αυτοματισμούς της ναυτιλίας.

Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, μέσα από μια τυχαία συνάντηση που έμελλε να εξελιχθεί σε ένα δυνατό έρωτα.