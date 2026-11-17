Με φόντο την ατμοσφαιρική Βενετία, μια από τις πιο εμβληματικές και ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης, η Ελεάνα Ανδρεούδη και ο Μάρκος Σιγάλας επισφράγισαν τον έρωτά τους, ανοίγοντας ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή.

Ο γάμος στη Βενετία

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων (San Giorgio dei Greci), σε μια τελετή που συνδύασε τη διαχρονική κομψότητα με τη συγκίνηση.

Λίγες ημέρες μετά το μυστήριο, η καταξιωμένη Ελληνίδα χορεύτρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου τους, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια ματιά στις πιο τρυφερές και λαμπερές στιγμές της ημέρας.

Η λάμψη της νύφης και το κινηματογραφικό σκηνικό

Στα στιγμιότυπα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η Ελεάνα Ανδρεούδη μαγνητίζει τα βλέμματα με την αέρινη παρουσία και τη φυσική της χάρη. Μέσα σε ένα εκλεπτυσμένο λευκό νυφικό που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, η πρίμα μπαλαρίνα έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, Μάρκου Σιγάλα, ο οποίος επέλεξε ένα κλασικό, καλοραμμένο σμόκιν.

Από την προετοιμασία της νύφης και την έξοδο του ζευγαριού από την ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία της Βενετίας, μέχρι τις ρομαντικές λήψεις στα γραφικά κανάλια και τον πρώτο τους χορό στη δεξίωση, κάθε κάδρο αποπνέει μια αίσθηση υψηλής αισθητικής και αυθεντικού συναισθήματος.

Δύο ξεχωριστοί κόσμοι που συναντήθηκαν

Η ιστορία αγάπης της Ελεάνας Ανδρεούδη και του Μάρκου Σιγάλα ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, μέσα από μια τυχαία συνάντηση που εξελίχθηκε σε ένα βαθύ και ουσιαστικό δεσμό.

Παρότι προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, οι δυο τους βρήκαν κοινό βηματισμό, στηρίζοντας αμοιβαία τις απαιτητικές τους διαδρομές.

Με καταγωγή από τη Λάρισα και σπουδές σε κορυφαία ιδρύματα, όπως η American Ballet Academy (ABA) και το School of American Ballet, η Ελεάνα Ανδρεούδη έχει χαράξει μια σπουδαία πορεία στον κλασικό χορό. Εδώ και δέκα χρόνια κατέχει τη θέση της πρώτης χορεύτριας στο Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ παράλληλα τα τελευταία εννέα χρόνια διαπρέπει ως prima ballerina στο ιστορικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Αρένας της Βερόνας στην Ιταλία.

Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι απέσπασε θερμές κριτικές ερμηνεύοντας τον ρόλο της Μαρίνας στο εμβληματικό μπαλέτο «Ζορμπάς», σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και χορογραφία Λόρκα Μασίν.

Ποιος είναι ο Μάρκος Σιγάλας

Ο Μάρκος Σιγάλας δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της ναυτιλιακής τεχνολογίας. Είναι μηχανικός και ιδρυτής της εταιρείας EDIT Automation, η οποία ξεκίνησε από τη Δραπετσώνα και έχει αναπτύξει διεθνή παρουσία στον τομέα των ναυτιλιακών αυτοματισμών.

Η επιλογή της Βενετίας για τον γάμο τους δεν ήταν τυχαία, αφού η Ιταλία αποτελεί ένα τόπο στενά συνδεδεμένο με την καλλιτεχνική πορεία της Ελεάνας Ανδρεούδη, προσφέροντας παράλληλα το ιδανικό σκηνικό για να γιορτάσουν την αγάπη τους μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα.

govastiletto.gr – Ελεάνα Ανδρεούδη: Η διεθνής πρίμα μπαλαρίνα παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Μάρκο Σιγάλα στη Βενετία