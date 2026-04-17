Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε την Ελεάνα Παπαϊωάννου, στα γυρίσματα του νέου της videoclip, η οποία μίλησε για την προσωπική της ζωή και την εγκυμοσύνη της.

Η τραγουδίστρια, που σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη, αναφέρθηκε αρχικά στη χαρά που βιώνει, σημειώνοντας πως το νέο μέλος της οικογένειας ήρθε απρόσμενα, αλλά τους έδεσε ακόμη περισσότερο.

Όπως αποκάλυψε, διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει κοριτσάκι, γεγονός που έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα την 8χρονη κόρη της.

Παράλληλα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε μια δύσκολη περίοδο που είχε βιώσει στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι πριν από περίπου δύο χρόνια είχε μια αποβολή, εμπειρία που τη στενοχώρησε βαθιά.

Όπως είπε, μετά από αυτό το γεγονός βρέθηκε σε ψυχολογική άμυνα και χρειάστηκε χρόνο για να το διαχειριστεί.

Κλείνοντας, η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε για την πορεία της ως μητέρα και σύζυγος, επισημαίνοντας πως οι δύσκολες στιγμές, όσο επώδυνες κι αν είναι, τελικά ενώνουν ακόμη περισσότερο μια οικογένεια.

