Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Ελεάνα Παπαϊωάννου, καθώς έγινε μητέρα για δεύτερη φορά. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μεγαλώνοντας την οικογένειά της.

Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε η ίδια το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία συγκινητική φράση: «Κι η αγάπη μεγάλωσε».

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο σύζυγός της, μπασκετμπολίστας Δημήτρης Βεργίνης, παντρεύτηκαν το 2017 στη Θεσσαλονίκη και το 2018 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη. Πλέον, το ζευγάρι ζει μια νέα, ευτυχισμένη σελίδα, καλωσορίζοντας το δεύτερο παιδί του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Govastiletto.gr – Ελεάνα Παπαϊωάννου: Φωτογραφία από το Fame Story στα 18 της