Μια φωτογραφία από τη συμμετοχή της στο Fame Story, όταν ήταν μόλις 18 ετών, μοιράστηκε η Ελεάνα Παπαϊωάννου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα.

Η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στα πρώτα βήματα της καριέρας της, περιγράφοντας τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής που είχε τότε, ξεκαθαρίζοντας πως η αυτοπεποίθησή της δεν προερχόταν από έπαρση ή αλαζονεία.

«Ήμουν 18 ετών σε αυτή τη φωτογραφία και δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν μασούσα μία. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούσαν έπαρση, άγνοια κινδύνου ή αλαζονεία, όμως δεν ήταν τίποτα από αυτά. Ήταν θέμα χαρακτήρα, ίσως και DNA», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν παρασύρθηκε ποτέ σε καταχρήσεις ή συμβιβασμούς για την πορεία της, αναφέροντας πως το μοναδικό της «ελάττωμα» ήταν το κάπνισμα, το οποίο διέκοψε οριστικά πριν από δέκα χρόνια.

Με τη δημοσίευσή της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έστειλε το δικό της μήνυμα για την αυθεντικότητα, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική διαδρομή, θυμίζοντας μια από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ζωής και της καριέρας της.

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