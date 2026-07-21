Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες έγιναν γονείς για δεύτερη φορά. Η γνωστή τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και πλέον επιστρέφει στο σπίτι της μαζί με τη νεογέννητη κόρη της, έχοντας φυσικά στο πλευρό της τον σύζυγό της.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media από τον Όμιλο ΙΑΣΩ, μετά το εξιτήριο, η Ελεάνα Παπαϊωάννου ποζάρει χαμογελαστή στην έξοδο του μαιευτηρίου. Δίπλα της βρίσκεται ο Δημήτρης Βεργίνης, κρατώντας το βρεφικό κάθισμα μέσα στο οποίο βρίσκεται η νεογέννητη κόρη τους.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, οκτώ χρόνια μετά τη γέννηση της πρώτης της κόρης, Θεοδώρας.

Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μία τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία κρατούσε στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της.

«Κι η αγάπη μεγάλωσε…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Η δεύτερη εγκυμοσύνη είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάρτιο, με έναν ιδιαίτερα γλυκό και χιουμοριστικό τρόπο και με πρωταγωνίστρια τη Θεοδώρα. Η 8χρονη τότε κόρη του ζευγαριού είχε γράψει σε μία κάρτα: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή»!

Από την πλευρά της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε συνοδεύσει την ανακοίνωση με τη φράση: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά….εκεί που δεν το περιμένεις… #BabyOnBoard #MomsLife #Pregnancy #ForYou #Family».

Μιλώντας δημόσια για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι, αν και η ίδια και ο Δημήτρης Βεργίνης επιθυμούσαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, δεν ζούσαν με την αγωνία ενός δεύτερου παιδιού.

«Ήταν κάτι που το θέλαμε, γιατί πέρασαν και οκτώ χρόνια από τότε που αποκτήσαμε την κόρη μας, αλλά δεν το προσπαθούσαμε με αγωνία. Δεν ήταν στο πρόγραμμα», είχε εξομολογηθεί.

govastiletto.gr -Ελεάνα Παπαϊωάννου: Έγινε μανούλα για δεύτερη φορά