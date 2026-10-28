Η Ελεάνα Παπαϊωάννου αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει η τριών μηνών κόρη της, ενώ μίλησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της και το άγχος που ένιωθε μετά από μια αποβολή.

Η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της

Η τραγουδίστρια, που έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στις 17 Ιουλίου 2026, μίλησε στην κάμερα του Happy Day, με αφορμή τα γυρίσματα του νέου της video clip.

«Μεγάλη ευλογία. Νιώθω ότι ολοκληρώθηκα σαν μαμά και σαν γυναίκα», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως η εγκυμοσύνη της εξελίχθηκε ομαλά, παρότι συνέχισε να εργάζεται.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Κωνσταντίνα.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και στη στήριξη του συζύγου της, Δημήτρη Βεργίνη, αλλά και στην αγωνία που ένιωθε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εξαιτίας της προηγούμενης αποβολής της. Όπως είπε, όλα πήγαν καλά και πλέον απολαμβάνει τη χαρά της μητρότητας.

Η οικογένειά τους μεγάλωσε ξανά

Η τραγουδίστρια και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας είναι μαζί από το 2013 και παντρεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2017.

Έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, τη Θεοδώρα, ενώ τον Ιούλιο του 2026 υποδέχτηκαν το δεύτερο κοριτσάκι τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Govastiletto.gr – Ελεάνα Παπαϊωάννου: Έγινε μανούλα για δεύτερη φορά