Η Ελευθερία Ελευθερίου, εκμεταλλεύεται κάθε μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να βρεθεί κοντά στη θάλασσα. Αυτή τη φορά η τραγουδίστρια επισκέφτηκε παραλία της Λήμνου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, ποζάρει με φόντο το θαλασσινό τοπίο, φορώντας λεοπάρ μπικίνι και γυαλιά ηλίου. Στη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες της, η Ελευθερία Ελευθερίου έγραψε: «Live στη Λήμνο και κάπου ανάμεσα…λίγος χρόνος για βουτιές. Φροντίζω να απολαμβάνω τις στιγμές και να “κλέβω” λίγο καλοκαίρι από κάθε μέρος που περνάω».

Η τραγουδίστρια, που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, επιλέγει συχνά να μοιράζεται στιγμιότυπα από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, κρατώντας επαφή με τους followers της, ενώ δείχνει να βρίσκεται στα καλύτερά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleftheria Eleftheriou (@eleftheria_elle)

Η Ελευθερία Ελευθερίου γεννήθηκε στο Παραλίμνι Αμμοχώστου, στις 12 Μαΐου 1989 και μεγάλωσε στο Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου. Η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το ελληνικό μουσικό σόου The X-Factor όπου αποχώρησε στο πέμπτο live. Το 2012 εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «Aphrodisiac» παίρνοντας την 17η θέση.

govastiletto.gr -Διακοπές στην Κύθνο για την Ελευθερία Ελευθερίου – Οι φωτογραφίες στην παραλία με μαύρο μπικίνι