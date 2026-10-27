Θύμα διάρρηξης έπεσε η Ελευθερία Ελευθερίου, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία από το σπασμένο τζάμι του χώρου που παραβιάστηκε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το περιστατικό.

Η ανάρτηση και η αντίδρασή της

Το τελευταίο διάστημα, η Ελευθερία Ελευθερίου είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται στην Αυστραλία για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν η διάρρηξη σημειώθηκε στην κατοικία της στην Αθήνα ή στον χώρο όπου διαμένει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται το σπασμένο τζάμι στην τουαλέτα, από το οποίο φέρεται να εισήλθαν οι διαρρήκτες.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα, στο οποίο περιέγραψε τη δυσάρεστη αίσθηση που αφήνει μια τέτοια παραβίαση: «Δεν είναι τα πράγματα. Είναι το συναίσθημα ότι κάποιος παραβίασε τον χώρο σου. Ντροπή σας».

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