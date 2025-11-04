Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε κοσμική εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day την Ελευθερία Κοντογεώργη το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, μιλώντας στους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων απάντησε στις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή.

Να θυμίσουμε το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα θέλουν την ηθοποιό να βρίσκεται σε σχέση με τον γνωστό πολίστα Μάριο Καπότση.

Απαντώντας στην κάμερα του Happy Day η Ελευθερία Κοντογεώργη αρνήθηκε να απαντήσει για την προσωπική της ζωή και όσα ακούγονται περί νέας σχέσης.

«Έχω δει τα δημοσιεύματα. Ό,τι γράφεται το βλέπω. Θέλω τώρα να ασχοληθώ με τα πράγματα της δουλειάς. Θέλω να μιλήσουμε για ό,τι αφορά την παράσταση», απάντησε η Ελευθερία Κοντογεώργη στην κάμερα του Alpha.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελευθερία Κοντογεώργη το περασμένο καλοκαίρι χώρισε από τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά, ενώ ο Μάριος Καπότσης πήρε διαζύγιο από την Κόνι Μεταξά.

