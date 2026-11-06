Η Ελευθερία Σιφναίου έφυγε από τη ζωή, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας, αφήνοντας πίσω της ένα παιδί.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, με μια συγκινητική ανάρτηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία και αποχαιρέτησε την Ελευθερία Σιφναίου με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

Το συγκινητικό μήνυμα της φίλης της

Στην ανάρτησή της, η Άντζελα Τράνταλη αναφέρθηκε στη φιλία που είχαν αναπτύξει μέσα από τη συνεργασία τους στον χώρο του μόντελινγκ, αλλά και στις όμορφες στιγμές που είχαν μοιραστεί.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελούσαμε πολύ… Πάντα γελούσαμε πολύ… Μου είχες στείλει αυτή την Polaroid ένα βράδυ, τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες. Σου έστειλα μήνυμα: “Όλα καλά, κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτο. Απίστευτο», έγραψε, εκφράζοντας την αδυναμία της να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

Η πορεία της Ελευθερίας Σιφναίου στον χώρο της μόδας

Η Ελευθερία Σιφναίου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε σχέδιο μόδας στο Μιλάνο. Στην ιταλική πόλη έκανε και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο μόντελινγκ, ξεκινώντας μια πορεία που σύντομα θα της έφερνε σημαντικές διακρίσεις.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά ορόσημα της καριέρας της ήρθε το 2002, όταν αναδείχθηκε «Europe Face of the Year», ένας τίτλος που επισφράγισε την παρουσία της στον χώρο της μόδας.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τη βιομηχανία του μόντελινγκ, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε διαφορετικές δημιουργικές δραστηριότητες.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε η κεραμική, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αγάπες της και σε βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

View this post on Instagram A post shared by Eleftheria Sifnaiou (@eleftheria_sifnaiou)

View this post on Instagram A post shared by Eleftheria Sifnaiou (@eleftheria_sifnaiou)

View this post on Instagram A post shared by Eleftheria Sifnaiou (@eleftheria_sifnaiou)