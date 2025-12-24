Δύσκολες ώρες βιώνει η Έλενα Ακρίτα καθώς από τη ζωή έφυγε η μητέρα της σε ηλικία της 97 ετών.

Η Σύλβα Ακρίτα ήταν ιστορικό στέλεχος της δημοκρατικής παράταξης και η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Η απώλειά της βύθισε στο πένθος την κόρη της, Έλενα Ακρίτα και την πολιτική σκηνή της χώρας, την οποία υπηρέτησε με σθένος για δεκαετίες.

Πριν λίγη ώρα η Έλενα Ακρίτα αποκάλυψε πού και πότε θα γίνει η κηδεία της μητέρας της.

«Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.

Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς».

