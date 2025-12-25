Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Έλενα Ακρίτα μετά την απώλεια της μητέρας της, Σύλβας Ακρίτα, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 97 ετών.

Παρά την απώλεια, η γνωστή δημοσιογράφος και πολιτικός προχώρησε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα πολιτικά κόμματα για τις ανακοινώσεις τους, με τις οποίες τίμησαν τη μνήμη και το σημαντικό έργο της μητέρας της, η οποία υπήρξε εμβληματική μορφή της δημόσιας ζωής.

«Τα περισσότερα κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις για το έργο και την προσφορά της Σύλβας Ακρίτα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας με μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, την τρίτη ηλικία, την απόσβεση χρεών Προσφύγων που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες και τον αντιδικτατορικό της αγώνα. Η οικογένεια μας ευχαριστεί το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το Κίνημα Δημοκρατίας». έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα.

«Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.

Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς» είχε γράψει νωρίτερα η Έλενα Ακρίτα.

