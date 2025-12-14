Σε κλίμα μεγάλης χαράς γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της η Μαρία Ροζάρια, η κόρη της Έλενας Ασημακοπούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο. Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια μέρα ορόσημο για την οικογένεια, με τους γονείς της να διοργανώνουν ένα εντυπωσιακό πάρτι για τη “μικρή τους πρωταγωνίστρια” που μεγάλωσε.

Η ηθοποιός, φανερά συγκινημένη, ανέβασε στιγμιότυπα από τη βραδιά στο Instagram, στέλνοντας τις πιο τρυφερές ευχές στη μονάκριβη κόρη της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χρόνια πολλά, ζωή μου! Είσαι το πιο όμορφο δώρο που μου χάρισε η ζωή! Να μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι και να χαμογελάς! Είσαι και θα είσαι για πάντα ο λόγος που χαμογελάω κι εγώ! Ό,τι κι αν φέρει ο δρόμος σου, να ξέρεις πως έχεις πάντα μια αγκαλιά να σε περιμένει. Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου, και να σε καμαρώνουμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο γνωρίστηκαν το 2007, όταν ξεκίνησε η σχέση τους που κράτησε συνολικά περίπου 15 χρόνια μέχρι τον χωρισμό τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο λίγο πριν από τη γέννηση της κόρης του το 2010 και στη συνέχεια έκανε και θρησκευτικό γάμο. Ωστόσο, μετά από 12 χρόνια γάμου, η Έλενα Ασημακοπούλου ανακοίνωσε τον χωρισμό τους το 2022 μέσω των social media.

