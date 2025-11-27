Στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do βρέθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου το βράδυ της Τετάρτης 26/11, με αφορμή το MadWalk 2025. Λίγο πριν την έναρξη του σόου, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και έκανε αποκαλύψεις. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον πρώην σύζυγό της, Μπρούνο Τσιρίλο, και τις σχέσεις που διατηρούν σήμερα, περίπου τρία χρόνια μετά το διαζύγιό τους, ενώ απάντησε και για τη δική της προσωπική ζωή μετά τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή.

«Είναι εξαιρετικές οι σχέσεις μου με τον Μπρούνο και είναι και εξαιρετικός μπαμπάς», αρκέστηκε να πει η Έλενα Ασημακοπούλου, ενώ για την προσωπική της ζωή είπε, μη χάνοντας λεπτό το χαμόγελό της: «Είμαι πολύ καλά, χαρούμενη και ευτυχισμένη με το κοριτσάκι μου. Όλα καλά».

