Την εμπειρία της από την πρώτη και, όπως φαίνεται, μοναδική της απόπειρα στο stand-up comedy μοιράστηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη, αποκαλύπτοντας πως δεν σκοπεύει να δοκιμάσει ξανά το συγκεκριμένο είδος.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου εξήγησε πως, παρά την επιθυμία της να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, συνειδητοποίησε ότι το stand-up δεν της ταιριάζει.

«Έκανα μία φορά stand-up comedy, με πολύ μεγάλη αποτυχία και δεν θα το ξανακάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν της ταιριάζει το stand-up comedy

Η Έλενα Χαραλαμπούδη εξήγησε πως ως ηθοποιός έχει ανάγκη να ενσαρκώνει έναν ρόλο και να ακολουθεί συγκεκριμένη σκηνοθετική καθοδήγηση, στοιχεία που δεν βρήκε στην εμπειρία της με το stand-up.

«Γιατί είμαι ηθοποιός, δεν μπορώ. Ήθελα να το δοκιμάσω. Θέλω ρόλο, γιατί το stand-up comedy είναι κείμενο. Θέλω ρόλο, θέλω καθοδήγηση και θέλω ρόλο. Μου αρέσει πολύ ο ρόλος», ανέφερε.

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