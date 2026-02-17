Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα στον ALPHA την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, την κόρη της και τη σχέση της με τον σύζυγό της.

Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άνδρα της», μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και αποκάλυψε πώς γεννήθηκε η ιδέα του «5 minute mom».

Όπως εξομολογήθηκε η Χαραλαμπούδη: «Δούλευα πολύ. Σταμάτησα στον όγδοο μήνα. Ο γάμος μου έγινε όταν ήμουν έξι μηνών και δεν έπινα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, χόρευα και κουράστηκα. Δεν το ευχαριστήθηκα, όπως θα ήθελα. Η κόρη μου θα γίνει 8 ετών. Μετά, όταν κλείστηκα στο σπίτι, λίγο φρίκαρα για αυτό, και έτσι γεννήθηκε το “5 minute mom”».

Σχετικά με τη σχέση της με τον σύζυγό της, η Χαραλαμπούδη παραδέχτηκε πως δεν ήταν εύκολη στην αρχή: «Η σχέση με το σύζυγο είναι από τα πιο σημαντικά. Το κάθε ζευγάρι έχει τα δικά του. Για εμένα ήταν προς το χειρότερο, δεν ήθελα να με ακουμπάει. Έχεις ένα πλάσμα που εξαρτάται 100% από εσένα. Εκεί ο άνδρας πρέπει να είναι εντελώς βράχος. Να σε πάρει από το χέρι και να σου πει πάμε για ποτό, για ένα φαγητό, για ένα σουβλάκι. Αν πει 100% όχι, τότε πρέπει να την πάρει μαλακά από το χέρι και να της πει πάμε προς τα έξω ξανά».

Σήμερα, μετά από δέκα χρόνια σχέσης, η ηθοποιός δηλώνει πως η σχέση τους εξελίσσεται πάντα με χιούμορ και αγάπη: «Αλλάζει η σχέση ενός ζευγαριού, εξελίσσεται. Με τον σύντροφό μου τώρα είμαστε δέκα χρόνια. Πάντα με γνώμονα το χιούμορ και την αγάπη».

Η Έλενα Χαραλαμπούδη μίλησε επίσης για την υποκριτική, που όπως είπε μπήκε στη ζωή της για να την σηκώσει από δύσκολες στιγμές: «Η υποκριτική μπήκε στη ζωή μου γιατί είχα ανάγκη να με σηκώσει κάτι από το κρεβάτι μου».

Govastiletto.gr – Έλενα Χαραλαμπούδη: Αποκάλυψε ποια συνεργασία απογείωσε το κανάλι της στο YouTube