Η Έλενα Χαραλαμπούδη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την έξοδό της από το Κατράκειο Θέατρο, αναφερόμενη τόσο στα επαγγελματικά της σχέδια, όσο και στη γενικότερη συνεργασία της με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, αλλά και στα σχόλια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς στα social media.

Όσον αφορά τη συνέχιση της σειράς «Τότε και Τώρα», ανέφερε πως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ωστόσο οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό σημείο και υπάρχει θετική διάθεση από όλες τις πλευρές.

Παράλληλα, σχολίασε την έντονη τοξικότητα που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται πολλοί χρήστες αντικατοπτρίζει ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα.

Όπως είπε, έχει δεχθεί ιδιαίτερα προσβλητικά σχόλια, τα οποία χαρακτήρισε ενδεικτικά της σκληρότητας που μπορεί να υπάρχει στο διαδίκτυο, αναφέροντας μάλιστα, χαρακτηριστικές φράσεις που την έχουν στενοχωρήσει.

Η ίδια τόνισε πως, παρά τη δυσκολία τέτοιων καταστάσεων, προσπαθεί να τις διαχειρίζεται με ψυχραιμία και να μην επηρεάζεται από την αρνητικότητα.

Govastiletto.gr – Έλενα Χαραλαμπούδη: Η σχέση με τον σύζυγο, η κόρη και η καθημερινότητα της μητρότητας