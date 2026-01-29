Η Έλενα Χαραμή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το σοβαρό τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή, καθηλώνοντάς την στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τραγουδίστρια περιέγραψε, μεταξύ άλλων, τη στιγμή του ατυχήματος, το φόβο του θανάτου, αλλά και τη δύναμη που βρήκε μέσα της για να σταθεί ξανά όρθια.

Όπως αποκάλυψε, το τροχαίο συνέβη μια εντελώς συνηθισμένη μέρα, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για όσα θα ακολουθούσαν. «Ήταν μεσημεριανή ώρα και βγήκα απ’ το σπίτι μου να πάω στο φαρμακείο. Απ’ τη μια στιγμή στην άλλη ήρθαν τα πάνω-κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς βρέθηκε ξαφνικά στην άσφαλτο.

Η Έλενα Χαραμή εξήγησε ότι κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι το χτύπημα ήταν σοβαρό. «Ένιωσα ότι σηκώνομαι στον αέρα, νομίζω αυτή είναι η αίσθηση του ανθρώπου που πεθαίνει», είπε, προκαλώντας ανατριχίλα. Παρόλα αυτά είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και της σοβαρότητας του τραυματισμού της.

Δίπλα της βρέθηκε η φαρμακοποιός από το φαρμακείο που επισκέφτηκε, για να καλέσει βοήθεια: «Της είπα ότι χτύπησα πολύ σοβαρά, μάλλον “φεύγω”, αλλά κι αν δεν “φύγω” είμαι ανάπηρη. Ειδοποιήστε τους δικούς μου», ανέφερε η Έλενα Χαραμή.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε χτυπήσει στον νωτιαίο μυελό, κάτι που εξηγεί την αίσθηση ότι έχανε τη βαρύτητα του σώματός της. «Όταν χτυπήσει εκεί ο άνθρωπος, χάνει τη βαρύτητα του σώματός του, γι’ αυτό ένιωθα ότι φεύγω», είπε.

Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε ένας πραγματικός Γολγοθάς. Μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στην Εντατική, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς της συμβαίνει. «Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Τι δύναμη ήταν αυτή που με βοήθησε να ανταπεξέλθω σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Μέσα στην Εντατική δεν έχεις τους δικούς σου, δεν έχεις κανέναν. Στο νοσοκομείο έμεινα τρεις μήνες και μετά πήγα σε κέντρο αποκατάστασης. Μια λέξη θα σας πω για να περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί εκεί: Κόλαση», σημείωσε.

Η Έλενα Χαραμή αναφέρθηκε και στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, τονίζοντας ότι το θέμα θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. «Στην καλύτερη θα εκδικαστεί σε τέσσερα χρόνια από τώρα, όχι απ’ το ατύχημα», σημείωσε, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις καθυστερήσεις. Παράλληλα, δεν έκρυψε την πικρία της για τη στάση του ανθρώπου που ενεπλάκη στο τροχαίο. «Θα ήθελα πολύ ένα “περαστικά”, με πείραξε ότι δεν ενδιαφέρθηκε να δει την κατάστασή μου, πώς είμαι», είπε κλείνοντας.