Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου πήρε νέες διαστάσεις με τη μήνυση και αγωγή που κατέθεσε η δεύτερη στην πρώτη πριν από μερικά 24ωρα, η οποία είναι ύψους 1.000.000 ευρώ.

Προέκυψε μετά την έρευνα του γραφολόγου που όρισε το μοντέλο για τις συμβάσεις που είχε υπογράψει η booker κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, κατά την οποία φέρεται ότι η ίδια προσπαθούσε να μιμηθεί την υπογραφή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στα έγγραφα και όχι μόνο.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του Open, Ραντεβού το ΣΚ, έφεραν για πρώτη φορά στο φως τις 7 συμβάσεις στις οποίες βρέθηκαν στοιχεία που οδήγησαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη μήνυση.

Μάλιστα, η Άρια Καλύβα επισήμανε ότι σύμφωνα με την αγωγή, η Έλενα Χριστοπούλου φέρεται να λάμβανε το 100% του ποσού των συμφωνιών και στη συνέχεια να δίνει το 80% στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ωστόσο, φέρεται να μην ενημέρωνε το μοντέλο για τα ακριβή ποσά.

govastiletto.gr – Βόμβα στη showbiz: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1.000.000 ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου!