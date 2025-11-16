Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε, το πρωί της Κυριακής 16/11, στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Η γνωστή μάνατζερ κάθισε απέναντι στη Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε για όλα, λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση της αγωγής 30 σελίδων που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων κατ’ εξακολούθηση και υπεξαγωγή εγγράφων.

Αρχικά, η Έλενα Χριστοπούλου αποκάλυψε: «Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα ενώ εγώ δεν την είχα παραλάβει. Δε λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να απαντήσω κάτι οπουδήποτε γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω».

Σε άλλο σημείο, η γνωστή μάνατζερ ανέφερε: «Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η Έλενα Χριστοπούλου πρόσθεσε: «Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με ένα άνθρωπο, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα.

Δε μπορώ να απαντήσω στις κάμερες και δεν είναι δουλειά κανενός. Θα απαντήσω στους αρμόδιους με αυτά που έχω στα χέρια μου. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρη. Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δε μου αρέσει καθόλου και συμβαίνει, είναι όλοι αυτοί οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μια ζωή. Επειδή υπάρχει ένα βάθος χρόνου σε αυτή την ιστορία, είμαι σίγουρη ότι όταν θα έρθει η στιγμή θα φανούν όλα…».

Η ίδια ξεκαθάρισε: «Εγώ ξέρω την αλήθεια και οι κινήσεις που θα κάνω είναι κάτι που αφορά εμένα, τη δικηγόρο μου και το σπίτι μου, το ασφαλές μου μέρος. Αν βγαίνω να λέω τι θα κάνω είναι σαν να απαντώ σε σε όλα αυτά που δε θέλω».

Όταν ο Νίκος Συρίγος τη ρώτησε τι νιώθει σήμερα για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο πλαίσιο της ανθρώπινης σχέσης, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Δε θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό. Αυτό που λες “ανθρώπινη σχέση” μου κάνει κάτι που συνέβη πολλά χρόνια πριν. Δεν υπάρχει. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δε μίλησα και δε μιλούσα, ήταν σαν να τα έβαζα με τον εαυτό μου. Τα 15 χρόνια είναι μια ζωή ολόκληρη… Οι άνθρωποι που αγαπώ και με αγαπούν είναι εκεί… Πέρασα και περνάω κρίση εμπιστοσύνης, αλλά όταν έχεις γερά θεμέλια δεν κλωνίζεσαι πολύ».

Τέλος, κατέληξε: «Δεν έχω κάτι να φοβηθώ ή να κρύψω».

