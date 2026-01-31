Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη σχέση ανάμεσα στη φιλία και τη δουλειά, και παραδέχτηκε ότι πλέον δεν θέλει να τα μπλέκει, καθώς της έχει γίνει ένα μεγάλο μάθημα.

Η booker εξήγησε στη συνέντευξή της το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα πως θέλει όλοι γύρω της να τα πηγαίνουν καλά, ωστόσο το επαγγελματικό κομμάτι και η προσωπική φιλία είναι δύο διαφορετικά πεδία που δεν πρέπει να συγχέονται.

«Η φιλία έχει να κάνει με τους ανθρώπους πάρα πολύ», είπε η Έλενα Χριστοπούλου. «Οι γυναίκες πολλές φορές έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, είτε φαίνεται είτε όχι. Θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από τις άλλες και να προσποιούμαστε με τη χαρά τους. Εγώ θέλω να πηγαίνουν καλά οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, και πλέον δεν μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά. Αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο μάθημα».

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που μπορεί να την ενοχλήσουν: «Δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα σε κανέναν για κάποιο σχόλιο. Έχω περάσει πιο δύσκολα μέσα μου. Τώρα πια – ναι με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος – αλλά δεν το παίρνω μέσα μου. Μεγαλώνω και μαθαίνω, τα παθήματα γίνονται μαθήματα».

Για την επίδραση της επιτυχίας στους ανθρώπους, η booker σχολίασε: «Πολλοί νομίζουν ότι όλα είναι δεδομένα και ότι στη δυσκολία τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους».

Τέλος, η Έλενα Χριστοπούλου τόνισε ποιοι μένουν στο πλευρό της όταν όλα καταρρέουν: «Αν χαθούν όλα, δίπλα μου θα είναι ο σύντροφός μου και οι φίλοι που έχουν αποδείξει ότι είναι πραγματικά κοντά μου».

