Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις της με ανθρώπους που θεωρεί «λάθος» στη ζωή της και παραδέχθηκε ότι η προσπάθεια να τους αλλάξει της στοίχισε πολύτιμο χρόνο.

Η booker εξήγησε πως η έντονη σύνδεσή της με ορισμένα άτομα αποτελεί το μεγαλύτερο προσωπικό της ελάττωμα.

«Έχω αγαπήσει υπερβολικά τους λάθος ανθρώπους στη ζωή μου. Ο λάθος άνθρωπος είναι αυτός που δεν μου ταιριάζει, ούτε στη νοοτροπία ούτε στον τρόπο σκέψης. Έχω προσπαθήσει να τους αλλάξω για να συνυπάρξουμε και αυτό ήταν μεγάλο λάθος μου. Έχω χάσει χρόνια», εξομολογήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού.

Κατά τη συνέντευξη, η Χριστοπούλου απέφυγε να σχολιάσει τη δικαστική διαμάχη με την πρώην συνεργάτιδά της, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σημειώνοντας ότι θα μιλήσει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή: «Δεν μπορώ να πω δημόσια πολλά πράγματα για τα δικαστικά, από επιλογή. Η ώρα θα έρθει».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον τρόπο που αντιμετωπίζει την αρνητική κριτική και τα κουτσομπολιά: «Έχω ψυχραιμία σε ό,τι έχει ειπωθεί για εμένα, είτε αφορά κουτσομπολιά, είτε ανθρώπους που αγαπώ. Συχνά φοράω μια “μάσκα” για να μπορέσω να τα διαχειριστώ».

Η συνέντευξη αναδεικνύει την ειλικρίνεια και τη δύναμη της Έλενας Χριστοπούλου, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

