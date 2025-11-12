Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μετά τη χθεσινή δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας του 2017, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε σε βίντεο τα συναισθήματά της για όσα έχει περάσει.

Στην εκπομπή Real View, η Έλενα Χριστοπούλου, μαζί με την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου και τη Δάφνη Καραβοκύρη, σχολίασαν τα λεγόμενα της Ιωάννας.

Η Σοφία Μουτίδου τόνισε πως, παρόλο που ζούμε σε μια εποχή ανοιχτής επικοινωνίας, το στίγμα και οι προσωπικές πληγές παραμένουν έντονες: «Αυτό που νιώθει κάποιος μπορεί να αναιρεί όλα όσα έχει καταφέρει κοινωνικά. Η ψυχή της είναι στιγματισμένη και δεν πρέπει να το υποτιμάμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Έλενα Χριστοπούλου υπογράμμισε την υποστήριξη που δέχεται η Τούνη από τον κόσμο: «Η Ιωάννα ταλαιπωρείται πάρα πολύ, αλλά έχει και μεγάλη στήριξη από τον κόσμο. Πολλές γυναίκες μίλησαν υπέρ της. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 2025 πρέπει ακόμα να ακούγεται αυτό το είδος προσβολής».

Η Σοφία Μουτίδου πρόσθεσε πως πίσω από τις κάμερες πολλοί λένε διαφορετικά πράγματα: «Όταν κλείνουν οι κάμερες, πολλοί επαναλαμβάνουν ότι “τα ήθελες εσύ”. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει υποκρισία και να αναγνωρίζουμε τα επιτεύγματα της».

