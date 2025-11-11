Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή Real View στο Open οι παρουσιάστριες σχολίασαν την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn με την Έλενα Χριστοπούλου να τονίζει την υποστήριξη που έλαβε η influencer από τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του γιου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα της και άκουσε χιλιάδες σχόλια από κάτω, να του λένε ιστορίες για τη γυναίκα του. Ο Αλεξάνδρου πήρε τη σωστή θέση. Αρχίζουν και γράφουν και απαντάνε στα social media, στα stories μεταξύ τους και τώρα είναι η μαμά του παιδιού του», ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου με τις υπόλοιπες κυρίες της εκπομπής να παίρνουν το λόγο.

«Τους ενώνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, πέρα από την οικογένεια έχουν περάσει και όλο αυτό μαζί. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Άλλος άνδρας θα είχε λακίσει στην περίπτωση του Αλεξάνδρου», είπε η Έλενα Χριστοπούλου και κατέληξε: «Για μένα είναι πολύ μάγκας ο Αλεξάνδρου, πολύ…».

