Στο μικροσκόπιο της εκπομπής “Real View” βρέθηκε ξανά η Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Παρασκευής (16/1). Η Έλενα Χριστοπούλου και οι συνεργάτες της σχολίασαν τις πρόσφατες αναρτήσεις της influencer, η οποία μοιράστηκε με το κοινό της την περιπέτεια υγείας του γιου της, καθώς ο μικρός ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από ωτίτιδα.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, η Έλενα Χριστοπούλου πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Βγάζει το παιδί στον γιατρό, δηλαδή είναι Truman Show αυτό. Κανονικά τώρα. Είναι στον γιατρό με κάμερα, την ώρα που ο γιατρός κοιτάζει το αυτί του, το ποδαράκι του, δεν ξέρω τι έχει το παιδί γιατί δεν το παρακολουθώ. Και αυτό το βλέπουμε όλοι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το θέμα, όμως, είναι… τα κλικ πόσα είναι τελικά; Τα likes πόσα είναι; Τα engagements τι είναι και τι θα βγάλει η γυναίκα αυτή, αύριο μεθαύριο, απ’ ό,τι ανεβάζει;».

Κλείνοντας, η Έλενα Χριστοπούλου τόνισε: «Αυτό είναι η ιστορία. Τελείωσε. Και η συνήθεια των ανθρώπων που την βλέπουν».

