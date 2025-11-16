Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Έλενα Χριστοπούλου ήταν καλεσμένη, το πρωί της Κυριακής 16/11, στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι. Η ίδια μίλησε αναλυτικά για τη διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την αγωγή μαμούθ, ενώ απάντησε και για το Real View και τις δύσκολες στιγμές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στο πρόγραμμα τις δύο εβδομάδες που είναι στον αέρα.

Όσον αφορά στο Real View, ρωτήθηκε εάν όλη αυτή η ιστορία με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου την επηρέασε για το αν θα έπρεπε να κάνει το βήμα ή όχι, με την ίδια να απαντά: «Με το Real View και τον Θέμη Μάλλη συζητώ 2,5 χρόνια. Είχαμε δώσει τα χέρια ότι όταν γίνει θα είμαι μια από τις 4 γυναίκες. Το περίμενα και το ήθελα και δεν έχω να κρύψω και κάτι. Για ποιο λόγο να κάνω κακό στον εαυτό μου και να μην κάνω αυτό που ονειρεύομαι;».

Και συνέχισε για την εκπομπή: «Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πω ότι το έχουμε βρει. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Η κάθε μια είναι τόσο διαφορετική που έρχεται και κουμπώνει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τις πρώτες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω».

Όσον αφορά στο θέμα που προκάλεσε σάλο με τον Απόστολο Γκλέτσο και την Σοφία Μουτίδου, αποκάλυψε: «Το θέμα του κύριου Γκλέτσου με έκανε να νιώσω αμηχανία γιατί δεν μπορώ τις φωνές, έχω πρόβλημα. Έχω τα ψυχολογικά μου. Με έπιασε ένας πανικός, δεν το κρύβω. Κάναμε κουβέντες, η Σοφία είναι αληθινός άνθρωπος και είμαι μαζί της σε ότι έχει πει και έχει κάνει. Είχα την εντύπωση ότι γνωρίζονται και είχαν οικειότητα. Δεν είμαι η Σοφία εγώ. Μπορεί να έχω άλλη άποψη. Προσυπογράφω, όμως, γιατί είμαι με την Σοφία».

Για το επίσης αμήχανο σκηνικό με τον κύριο Παπάζογλου, εξήγησε: «Δεν θεωρώ ότι τα κάνει σωστά κανένας, από τον πιο έμπειρο μέχρι τον πιο άπειρο. Γίνονται αλλαγές, αλλά με τον κύριο Παπάζογλου, ήξερε τι θα συζητήσουμε».

